Duisburger Kabarettist im Karneval aktiv : Sting ist jetzt auch ein Ehrenoffizier

Kai Magnus Sting (links) und sein Laudator Michael Reinbold in bester Stimmung am Samstag im „Duisburger Hof".

Duisburg Erstmals wurden beim „Herrenessen“ der Prinzengarde gleich vier Herren zu Ehrenrittmeistern ausgezeichnet.

Beim Herrenessen wurde laut gelacht, denn mit seiner spitzen Zunge erwähnte er, dass für ihn Duisburg Heimat sei. „Ich freue mich, dass Sie mich heute begrüßen dürfen. Sie haben Geschmack und Intelligenz“, meinte er lächelnd. Er plauderte in Ruhrgebietssprache und legte so richtig los, nachdem er Mütze und Orden überreicht bekam.

„Du hast nix, bietest es aber an“. Das sei für ihn Ruhrgebiet. Er ließ Erinnerungen wach werden an der Currywurst-Bude in Bochum, wo er Literaturwissenschaften studiert hatte. Der am 8. Januar 1978 in Neudorf geborene Künstler ist seit 2014 verheiratet mit Annette und hat eine Tochter.

Das Abitur machte er am Landfermann-Gymnasium. Sein Vorbild war der Kabarettist Hanns-Dieter Hüsch, den er einmal persönlich interviewen durfte. Seitdem ließ in das Kabarett nicht mehr los. Er erinnerte sich noch gut an seinen ersten Auftritt in einem Tischtennisraum vor 20 Personen. Heute kennen ihn Millionen von zahlreichen TV- und Rundfunkauftritten. Zudem ist er auch als Schauspieler und Rundfunkmoderator sowie Schriftsteller tätig. „Er spricht die Sprache des Ruhrgebiets und gibt sie weiter“, meinte der Präsident der Duisburger Prinzengarde, Helmut Kellermann. „Dieser Mann passt zur Prinzengarde“. Zuvor hatte es eine Gedenkminute für die verstorbenen Ehrenoffiziere gegeben. Kellermann bedankte sich zudem bei allen Sponsoren für ihr Engagement und dankte für die Spenden: „Wir wollen Super-Karneval in Duisburg feiern, ohne sie wäre dies alles nicht möglich.“ Bei einem Buffet konnte die Teilnehmer des Herrenessens sich nach dem offiziellen Teil angeregt unterhalten und Freundschaften vertiefen.