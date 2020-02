Tolle Tage in Duisburg-Serm : Micha I. regiert jetzt das Party-Dorf

Da war der Jubel im Festzelt am Kasselle-Pitter-Platz groß: Michael Weber hat als Prinz Micha I. die Regentschaft in Serm übernommen. RP-foto: crei. Foto: Christoph Reichwein (crei)

SERM Bei der Sermer Prinzenkürung wurde wieder ein erstklassiges Programm geboten. Bis klar war, wer der neue Regent ist, mussten sich die feierwütigen Sermer aber erst einmal gedulden.

Als Südstern-Präsident Bernd Baumann zu Beginn der Prinzenkürung den knapp 700 Jecken im Festzelt am Breitenkamp am Samstagabend mit einem Augenzwinkern nahelegte: „Wenn es Feueralarm gibt, verlassen Sie bitte das Zelt“, wusste jeder, dass er damit einen Vorfall meinte, der sich in Duisburg vor einer Woche bei einer anderen Karnevalsveranstaltung ereignet hatte. Ansonsten freuten sich die Organisatoren über den großen Jecken-Zuspruch, der an alte Zeiten erinnerte. Die Prinzenkürung im Party-Dorf ist aber auch ein Event, das Besucher weit über Serm hinaus anlockt. Dafür sorgt schon das erstklassige Programm, das die Verantwortlichen der zweitgrößten Duisburger Karnevalsgesellschaft in jedem Jahr im Rahmen der stimmungsvollen Veranstaltung präsentieren.