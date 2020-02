Duisburger Geschichten und Geschichte : Aderlass zur Fiebersenkung

Duisburg Schröpfkuren und Klistieren: Viele Behandlungsmethoden muten aus heutiger medizinischer Sicht abenteuerlich an.

Blättert man in Büchern zur Medizingeschichte, stellt man fest, dass Glaube, Gebete und Medizin über Jahrhunderte in einer engen Verbindung miteinander standen. Kenntnisse der Alchemie und Astrologie spielten eine zentrale Rolle. Das diagnostische und therapeutische Denken der Mediziner basierte auf Harnschau und der Vier-Säfte-Lehre. Dahinter stand die Idee, dass im menschlichen Körper ein Gleichgewicht von Blut, Schleim, gelber und schwarzer Galle die Voraussetzung für Gesundheit sei.

Im 16. und vor allem im 17. Jahrhundert entwickelte sich das Klistieren zum modischen Gesundheitsritual. Akademisch gebildete Ärzte schrieben das Rezept aus, Apotheker stellten die Einlaufflüssigkeit mit wohlriechenden Duftwässerchen her und übernahmen die Applikation. Mit Hilfe einer Pumpe konnte Tabakrauch via Anus in den Darm gepumpt werden. Tabak galt lange Zeit als Heilmittel. Ob Ohrenschmerzen oder Darmprobleme, der Patient erhielt eine Ladung Tabak und bestätigte voller Überzeugung die Heilwirkung. Ein passendes Voltaire Zitat spiegelt dies wider: „Die Kunst der Medizin besteht darin, den Patienten zu unterhalten, während die Natur die Krankheit heilt.“

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kamen allerdings bei den Medizinern Zweifel auf. Statt Tabak empfahl der Duisburger Prof. Dr. Leidenfrost Essig mit Erdäpfeln gegen die „Rothe Ruhr“. Andere Mediziner berichten über den erfolgreichen Einsatz von Zitronensäure. Das klingt aus heutiger Sicht seltsam, aber zu dieser Zeit glaubte man, dass sich Miasmen (Krankheitserreger) in übelriechender Luft befänden. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam die große Zeit der Bakteriologie. Der französische Naturwissenschaftler Louis Pasteur (1822-95) und der deutsche Arzt Robert Koch (1843-1910) beschrieben erstmals Mikroben als Erreger gefährlicher Krankheiten und lösten die traditionelle Miasmen-Lehre ab. Mit der Entwicklung einer Reihe von hochwirksamen Impfstoffen gelang es, die Infektionskrankheiten zu bekämpfen.

Am meisten überrascht in der Rückschau, dass viele verstiegene Ansichten erst vor weniger als 200 Jahren überwunden wurden. Wir haben uns an ein medizinisches Niveau gewöhnt, dass jeder vorherigen Generation wie ein Wunder vorgekommen wäre. Doch so fortschrittlich die heutigen Methoden in der Medizin, der Bioinformatik und anderer Wissenschaften auch sein mögen, der Placebo-Effekt verbessert messbar Heilungschancen. Herzfrequenz, Blutdruck und Magen reagieren. Die moderne Medizin setzt zunehmend auf die gezielte Beeinflussung von Körper und Geist.