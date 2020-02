Kommunalwahl wirft ihre Schatten voraus : Grüne: Claudia Leiße kündigt ihren Rückzug an

Claudia Leiße will nach der Kommunalwahl politisch nicht mehr in der ersten Reihe bei den Grünen stehen. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Die Fraktionssprecherin will künftig mehr Zeit für die Familie haben. Die Partei will bei der Wahl stärker werden als 2014.

Auch wenn die Grünen sich nicht unberechtigte Hoffnungen machen, bei der Kommunalwahl mehr als die bisherigen sechs Ratsmandate zu erlangen, ist seit Samstag klar, dass Fraktionssprecherin Claudia Leiße dann nicht mehr dem Rat angehören wird. Im Rahmen des „Wahlkampf-Kick-Offs“ in der Cubus-Kunsthalle erklärte die Grünenpolitikerin, künftig kürzer treten zu wollen und nicht mehr für ihre Partei ins Rennen zu gehen. „Ich gehe, wenn‘s am Schönsten ist“, schloss Leiße ihre Erklärung ab, nach mehr als 25 Jahren Arbeit für die Partei will sie nun endlich mehr Zeit für ihre Familie haben. Auch sei es eine angenehme Perspektive, wenn „politische Termine nicht mehr den privaten Kalender dominieren“. Nun sei es Zeit, „Platz für die jüngere Generation zu machen“. Ihrer Partei sicherte sie weiter ihre volle Unterstützung zu, auch gerade in der Zeit vor der kommenden Kommunalwahl.

Und da stehen die Chancen für die Grünen nicht schlecht. Claudia Leiße: „Wir haben derzeit einen guten Lauf.“ Vorstandssprecher Felix Lütke bedauert den Rückzug der grünen Frontfrau: „Du warst das Gesicht unserer Partei, hast den Laden wieder auf Kurs gebracht.“ Dass der aktuelle Trend die Grünen nicht übermütig macht, bestätigte der aus der Duisburger Parteigliederung stammende Landesvorsitzende Felix Banaszak: „Wir wollen im September so stark werden, dass man nicht mehr an uns vorbeiregieren kann.“

Grünen-Landeschef Felix Banaszak moderierte den Wahlkampfauftakt der Partei am Samstag in der Cubus-Kunsthalle. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Das sieht auch Lütke so. Eine angepeilte Prozentzahl (zuletzt 7,4 Prozent) wollte er nicht nennen, auf Stimmenzuwächse hofft er natürlich: „Mehr als bei der letzten Kommunalwahl sollte es schon werden.“ Daran arbeiten die Grünen bereits seit einiger Zeit. Diverse Arbeitskreise haben zu Themen wie Ökologie, Bildung, Wirtschaft, Soziales, Kultur und Digitalisierung Handlungsfelder ausgearbeitet und entsprechende politische Ziele formuliert. Das ist aber nur als erster Einstieg zu betrachten. Im Rahmen der Veranstaltung am Samstag waren die Mitglieder gefragt, zusätzlich eigene Vorstellungen zu den Themenbereichen einzubringen. Schwerpunkte des üppigen grünen Wunschkatalogs sind bereits jetzt auszumachen. Dazu gehört die Forderung nach neuen Grund- und Gesamtschulen, nach einer autofreien Innenstadt, nach mehr Sozialwohnungen, mehr Lärmschutz und auch nach besseren Startbedingungen für Firmenneugründungen. Bevor alles in das endgültige Wahlprogramm einfließt, werden alle Vorschläge noch bis Ende April parteiintern diskutiert und abgestimmt.

Mit der Grünen-Bundestagsabgeordneten Britta Haßelmann und der Digital- und Partizipationsexpertin Marina Weisband hatten sich Duisburgs Grüne zwei prominente Mutmacherinnen eingeladen. Britta Haßelmann forderte in ihrem Gastreferat die Entlastung der Kommunen von den Altschulden: „55 Milliarden an Kassenkrediten sind für die betroffenen Städte und Gemeinden einfach nicht mehr zu schultern.“ Zudem sei nicht länger hinnehmbar, dass in Berlin Gesetze beschlossen werden, deren finanzielle Auswirkung bei den Kommunen hängen bleibt. Haßelmann dazu: „Wer bestellt, soll auch bezahlen.“

Marina Weisband, die zweite Gastrednerin, ist vielen noch aus der Zeit bekannt, als sie sich noch für die Piraten-Partei engagierte. Seit 2018 ist die in der Ukraine geborene Digital- und Partizipationsexpertin Mitglied bei den Grünen. Sie warb dafür, die Menschen an politischen Prozessen teilhaben zu lassen. Ihr Appell: „Langweilt die Leute nicht, redet miteinander, nutzt die Sozialen Medien.

Bei der Kommunalwahl 2014 erreichte „Bündnis 90 / Die Grünen“ stadtweit 7,4 Prozent und errang sechs Sitze im Rat der Stadt. Den größten Stimmenanteil holten die Grünen im Stadtbezirk Mitte (10,7 Prozent), die geringste Zustimmung gab es im Bezirk Hamborn (2,4 Prozent). Bei der Europawahl im letzten Jahr gaben in Duisburg 19,5 Prozent der Wahlberechtigten den Grünen ihre Stimme. Die Kommunalwahl findet in diesem Jahr am 13.September statt.

(pol)