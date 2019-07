Duisburger Juso-Chef wechselt zu den Grünen :  Jusos bedauern den Austritt von Ackermann

Duisburg Die Duisburger Jungsozialisten äußern sich zum überraschenden Abgang ihres Chefs. Sie kritisieren, dass der die Diskussion in die Öffentlichkeit geholt habe. Gleichwohl seien sie parteiintern offen für eine Strukturdebatte.

Die Duisburger Jusos bedauern den Wechsel ihres ehemaligen Vorsitzenden Sebastian Ackermann zu den Grünen. „Auch wenn wir seine Entscheidung mit Bestürzung aufgenommen haben, respektieren wir seine Entscheidung und wünschen ihm viel Glück auf seinem weiteren Weg“, schrieb die Jugendorganisation der Duisburger SPD in einem Facebookpost. Ackermann hatte am Freitag in dieser Zeitung seinen Austritt aus der SPD erklärt. Dabei äußerte er scharfe Kritik gegen die Strukturen und das Denken in der Duisburger SPD.