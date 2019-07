Fußgänger lebensgefährlich verletzt : Autodieb aus Duisburg sitzt nun in Untersuchungshaft

Autodieb aus Duisburg sitzt nun in Untersuchungshaft

Der Tatverdächtige hatte sich am Donnerstag bei der Polizei gestellt. Foto: dpa/Boris Roessler

Duisburg Der Duisburger (40), der am Mittwoch auf der Flucht vor der Polizei mit einem gestohlenen Wagen einen Fußgänger (38) anfuhr und lebensgefährlich verletzte, befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der Tatverdächtige, der sich am Donnerstag in Begleitung seines Anwaltes bei der Polizei stellte, am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der gegen ihn Haftbefehl wegen versuchten Mordes erließ.