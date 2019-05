Hitler neben AKK und Weber : Juso-Dosenwerfen löst Empörung aus

Ansbach Eine Wahlkampfaktion der Jusos im bayerischen Ansbach hat am Montag für Ärger auch in den sozialen Netzwerken gesorgt. Neben den Konterfeis von aktiven CDU-Politikern war auf einer Dose auch Adolf Hitler zu sehen.

Die Unionsparteien protestierten umgehend massiv: „Ich fordere die SPD-Führung auf, sich von solchen Aktionen sofort und klar zu distanzieren“, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak der Deutschen Presse-Agentur. Bei Twitter schrieb er zudem: „ Ihr schürt Hass in der Mitte der Gesellschaft. Otto Wels, Willy Brandt und Helmut Schmidt würden sich für Euch schämen.“

Sein CSU-Kollege Markus Blume legte gar noch eine Schippe drauf: „Die schäbigen Vergleiche und Spiele der Jusos sind völlig inakzeptabel. Dass diese Aktion vom SPD-Establishment beklatscht und angefeuert wird, ist erschütternd und verlangt ein Einschreiten der SPD-Parteispitze“, sagte er dpa in München. Solche Aktionen ließen Anstand vermissen. „Wenn die SPD in Panik den demokratischen Grundkonsens in Frage stellt, belastet das den Koalitionsfrieden.“