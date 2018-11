Bundeskongress in Düsseldorf: Juso-Chef Kühnert nennt Hartz IV unmenschlich

Düsseldorf In Düsseldorf hat der Bundeskongress des SPD-Nachwuchs begonnen. Der Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert ging in seiner Rede auf die Hartz-IV-Gesetze ein. Für ihn verstoße das Sanktionssystem gegen die Menschenwürde.

Kinder in Hartz-IV-Familien könnten nicht einmal Zeitungen austragen, ohne dass der Verdienst auf die Bezüge angerechnet werde. In Deutschland gebe es sechs Millionen Hartz-IV-Empfänger, eine Million davon ohne Aussicht, jemals aus dem System herauszukommen, sagte Kühnert.

Inzwischen will auch die SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles, die am Samstag auf dem Juso-Kongress erwartet wird, Hartz-IV überwinden und Kinder aus dem System komplett herausnehmen. Die Jusos drängen schon seit Längerem auf Veränderungen.

Das Verhältnis zur Mutterpartei umschrieb Kühnert so: Die Jusos würden die SPD „in kritischer Solidarität“ begleiten, aber nicht auf Wegen, die nachweislich in die Irre geführt hätten. Er spielte damit auf die No-Groko-Bewegung an, die die Jusos angeführt hatten. Mit 80.000 Mitgliedern haben die Jusos zurzeit so viele Mitglieder wie lange nicht mehr. Insbesondere im ländlichen Raum hätten sich viele neue Kreis- und Unterverbände gegründet, so Kühnert.