Abend in der Salvatorkirche : Christliche und muslimische Frauen im Gottesdienst

Duisburg „Fremd sein – vertraut werden“ hieß das Thema einer besonderen ökumenischen Feier in der Salvatorkirche.

„Gottes Segen komme zu uns Frauen, dass wir einladend und offen sind und neue und fremde Menschen sich in unserer Mitte wohlfühlen.“ So beginnt der Frauensegen, den rund 60 Frauen christlichen und muslimischen Glaubens gemeinsam in der Duisburger Salvatorkirche gesprochen haben. Anlass war der 19. Ökumenische Frauengottesdienst, zu dem der kfd-Stadtverband Duisburg (Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands) gemeinsam mit der evangelischen Frauenhilfe Duisburg-Nord und Duisburg-Süd geladen hatten. Thema des Abends war „Fremd sein – Vertraut werden“.

Eingebettet in die biblische Geschichte von Ruth und Noomie über Aufbruch, Weg und Ankunft der beiden in einem ihnen fremden Land kamen im Gottesdienst sechs Frauen ganz unterschiedlicher Herkunft und Altersklasse zu Wort, die alle eines einte: Die persönliche Erfahrung mit dem Fremdsein und ihrer Geschichte hinter dieser Erfahrung. Zum Beispiel die der Frau, die als Flüchtling nach dem 2. Weltkrieg aus Schlesien nach Duisburg kam, der deutschen Studentin im Ausland, die erlebte, von den Menschen im Gastland herzlich aufgenommen worden zu sein, der Dunkelhäutigen, die bei der Wohnungssuche in Deutschland fast scheiterte, der deutschen Ordensschwester in Ghana, die lange brauchte, um auch im Alltag der Menschen akzeptiert zu werden oder der Christin, deren Gemeinschaft sich zunächst schwer damit tat, Neue unvoreingenommen in ihren Reihen aufzunehmen.