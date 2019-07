Abendkonzert in der Abtei : Konzert in Hamborn: Kurzweilig und tiefgründig

Duisburg Im Serenadenkonzert debütierte das neu gegründete Sonos-Trio aus den Reihen der Duisburger Philharmoniker.

Das mittlere der drei diesjährigen Serenadenkonzerte musste vorsichtshalber in die Kirche verlegt werden, was aber in diesem Fall ganz gut passte. Auf dem Programm der Duisburger Philharmoniker standen nämlich vier Werke für die nicht ganz so populäre, aber immer wieder reizvolle Besetzung des Streichtrios, drei klassische und ein neoklassizistisches, allesamt ebenso tiefgründig wie kurzweilig.