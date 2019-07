„25 km/h“ mit Bjarne Mädel : Cineastische Bandbreite im Sommerkino

Duisburg „25 km/h“ funktioniert auch im Freiluftkino: Zwei Aussteiger auf großer Reise.

So war es kein Wunder, dass bei der Vorführung der Filmkomödie „25 km/h“ am Mittwoch die Tribüne der ehemaligen Gießhalle vom Hochofen 1 erneut bis auf den letzten Platz besetzt war. Und das zu Recht! Denn der Film, dessen Kinostart am 31. Oktober vergangenen Jahres war, ist ungemein rasant, trotz seiner per Titel nur vorgebenden 25 km/h, äußerst witzig, selbst wenn sich zuweilen Nachdenklichkeit einstellt, und manchmal auch nicht wirklich, womit aber zum kindhaften Träumen und Staunen eingeladen wird.