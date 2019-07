Duisburger Komponist : Gerhard Stäbler feiert am Samstag seinen 70. Geburtstag

Duisburg Der Komponist Gerhard Stäbler, Mitbegründer des Duisburger „EarPort“, feiert am Samstag seinen 70. Geburtstag.

Die Stuttgarter Veranstaltung ist jedoch nur der Auftakt für eine ganze Reihe von weiteren Ehrungen, die dem Komponisten bis zum Jahresende noch zu Teil werden: So findet in Köln am 28. September „Ein Tag für Gerhard Stäbler ’70“ im Rautenstrauch-Joest-Museum und in der Kunst-Station St. Peter statt mit einer von der Kunststiftung NRW geförderten von ihm stammenden Uraufführung. Tage zuvor, am 8. September, kommt der Kompositionsauftrag der Gaudeamus Stiftung „Vier Gravuren“ in einem Abschlusskonzert der Gaudeamus Musikwochen im niederländischen Utrecht zur Uraufführung. Am 9. November folgt die Uraufführung des Kompositionsauftrages „Wir sind so frei!“, einem neuen Werk für Ensemble in der Tonhalle Düsseldorf, die auch Auftraggeberin ist. Die Stadt Duisburg, in der er gemeinsam mit seinem Partner Shim den „EarPort“ im Duisburger Innenhafen als Ort experimenteller Musik und Begegnung zwischen den Künsten betreibt, widmet ihm am 24. November im Theater Duisburg ein Portraitkonzert unter dem Titel „In myself I am“.