Demokratischer Sozialismus : Empörung über Juso-Chef Kühnert

Berlin Mit seinen Äußerungen zu einer Kollektivierung von Unernehmen und einer Ablehnung von privater Wohungsvermietung hat sich Juso-Chef Kevin Kühnert harsche Kritik eingehandelt.

Juso-Chef Kevin Kühnert, der in seiner Partei (Autorität) und Einfluss genießt, hat mit einem Bekenntnis zum Sozialismus eine Welle der Empörung ausgelöst. „Kevin Kühnert hat den Boden des Grundgesetzes verlassen. Ich bin fassungslos über den Zustand der ehemaligen Volkspartei SPD“, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak unserer Redaktion. Ihm fehle im 30. Jahr nach dem Fall der Mauer das Verständnis, wenn junge Menschen nicht verstanden hätten, dass Sozialismus zu Unfreiheit, Misswirtschaft und Armut führe, betonte Ziemiak.

Kühnert hatte sich zuvor für eine „Kollektivierung“ von Unternehmen ausgesprochen. Bezogen auf den Automobilkonzern BMW lehnte er einen „kapitalistischen Eigentümer“ ab und sagte in einem Interview mit der „Zeit“: „Mir ist weniger wichtig, ob am Ende auf dem Klingelschild von BMW ,staatlicher Automobilbetrieb’ steht oder ,genossenschaftlicher Automobilbetrieb’ oder ob das Kollektiv entscheidet, dass es BMW in dieser Form nicht mehr braucht.“ Er beschrieb es auch als „Optimalfall“, wenn es keine privaten Vermietungen mehr gäbe. Zugleich versicherte er, dass für ihn „demokratischer Sozialismus“ ein untrennbares Begriffspaar sei und dass Sozialismus kein autoritäres Konzept sei.