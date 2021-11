Zwei Familien gehen aufeinander los : Schlägerei vor dem Duisburger Polizeipräsidium

Duisburg Einem Streit zweier Familien folgten am Dienstagnachmittag vier Anzeigen und sechs Platzverweise. Doch auch danach war der Konflikt noch nicht für alle Beteiligten beendet.

Für ihre Auseinandersetzung haben sich die Mitglieder zweier Familien einen eher unklugen Ort ausgesucht. Direkt vor dem Polizeipräsidium an der Düsseldorfer Straße in Duisburg gingen sie nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr aufeinander los. Insgesamt waren fünf Männer im Alter zwischen 16 und 44 Jahren und eine 18-jährige Frau beteiligt.