Bahn-Bauarbeiten ab Freitag Busse statt Bahnen: S1 hält nicht im Duisburger Süden

Verschiedene Bauteams hätten in der „pendlerärmeren Ferienzeit“ gleichzeitig an Brücken, Lärmschutzwänden, Gleisen und Weichen gearbeitet. Unter anderem wurden Schallschutzarbeiten an der Heckenstraße und Blumenthalstraße in Duisburg-Duissern vorgenommen sowie die Arbeiten an Gleis 10/11 im Duisburger Hauptbahnhof vorangetrieben. Auch das RRX-Projektteam konnte Kampfmittelsondierungen zwischen Düsseldorf-Lichtenbroich und Düsseldorf-Kalkum durchführen.