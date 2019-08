Chinesische Kunst : Trümmer der Wirklichkeit im Künstlerblick

Duisburg Der chinesische Maler Zeng Yang, der in der kommenden Wochen zur Biennale nach Venedig reist, stellt ab Freitagabend in der cubus kunsthalle aus.

Noch ist hierzulande der junge chinesische Künstler Zeng Yang unbekannt. Das könnte sich bald ändern. In der kommenden Woche wird Zeng Yang, Absolvent des Sichuan Fine Arts Institutes und anschließend dort Assistant Professor, nun freier Künstler in der chinesischen Metropole Chengdu, zur Biennale nach Venedig fahren, um dort eine Auswahl seiner Werke der internationalen Öffentlichkeit zu zeigen. In der Duisburger cubus kunsthalle (Friedrich-Wilhelm-Straße 64, Kantpark) kann man Zeng Yang schon früher und vielleicht noch besser als in Venedig kennenlernen: Am Freitag, 16. August, 19 Uhr, wird dort eine große Einzelausstellung mit Werken von Zeng Yang eröffnet. Es ist zugleich die erste Ausstellung des chinesischen Künstlers in Deutschland. Unter den Gästen der Ausstellungseröffnung wird übrigens Dieter Nuhr erwartet. Der bekannte Kabarettist ist mit der chinesischen Künstlerin Jiny Lan gut bekannt, deren Werke zum ersten Mal vor zwei Jahren in der cubus kunsthalle ausgestellt wurden und die die Schau mit Werken ihres Kollegen Zeng Yang vermittelt hat.