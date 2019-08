Kunst im Landschaftspark : Verwandlungen im Landschaftspark

Überdimensionale Graffiti von Marten Dalimot an den Bunkertaschen im Landschaftspark. Foto: Alfons Winterseel

Duisburg Noch bis Ende Oktober sind die Kunstwerke aus der Nacht der Industriekultur zu besichtigen.

Die meisten Arbeiten im Rahmen der Ausstellung „Verwandlung“ sind derart offensichtlich, dass sie jedem Besucher sofort auffallen. Andere muss man erst einmal suchen, weil sie sich zwischen Blättern oder an den Bunkerwänden verstecken. Der Landschaftspark macht noch einmal auf diese Ausstellung aufmerksam, die anlässlich des Silberjubiläums des Landschaftsparks im Rahmen der „ExtraSchicht“ eröffnet worden war und noch bis Ende Oktober zu sehen sein wird.

Kunst und Kultur im Landschaftspark sind von Menschen gemacht, die sich das ehemalige Industrie-Areal ebenso wie die Natur zurückerobern. Der Duisburger Fotograf Bernd Kirtz machte die in diesem Format noch eindrucksvolleren Fotos, die den Verfall und die Verwandlung des Industrieparks dokumentieren. Sie wurden vom Krefelder Fotografen und Designer Dirk Soboll auf gerahmte Projektionsflächen übertragen, zeigen die Veränderung durch Rost und Natur und sind im Bunkerdurchgang zwischen Hochofen-Karree und Bunkervorplatz zu sehen.

International beachtet Der Park ist einer der Ankerpunkte der Europäischen Route der Industriekultur sowie der Route der Industriekultur im Ruhrgebiet. Die britische Tageszeitung The Guardian zählt den Landschaftspark Nord zu den zehn besten Stadtparks der Welt.

Internationale Bauausstellung Der Landschaftspark Duisburg-Nord ist ein etwa 180 Hektar großer Landschaftspark rund um ein stillgelegtes Hüttenwerk in Duisburg-Meiderich, der im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Emscher Park entstand. 1994 wurde er offiziell eröffnet.

Mit dem Thema „Riff“ setzte sich die Künstlergemeinschaft der „Bastellgruppe“ auseinander. Auf der zehn Meter breiten und - geschätzt - vier Meter hohen Fläche ist die Farbe Orange vorherrschend. Ein scheinbar wucherndes Korallen-Riff entpuppt sich als ein Werk aus Plastik: Teile von Absperrzäunen, Plastikflaschen, Haushaltsieben und alten Regenschirmen finden sich hier, um an den Natur- und Umweltschutz zu erinnern. Jedes Mitglied der Künstlergruppe erstellte ein Teilobjekt, die anschließend an der Bunkerwand platziert wurde. „Das war nicht so einfach“, erinnert Stacey Blatt, „denn wir hatten bei der Montage keinen Gesamtüberblick.“