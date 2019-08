Neue Brücken und Fahrstreifen : Kaiserberg-Planungen verzögern sich

Duisburg Die Genehmigung des Vorentwurfes für den Umbau des Autobahnkreuzes Kaiserberg durch das Verkehrsministerium dauert länger als geplant. Straßen.NRW will den selbst gesteckten Zeitplan trotzdem einhalten.

Die Vorbereitungen für den Umbau des Autobahnkreuz Kaiserberg laufen schleppender als geplant. Wie der Landesbetrieb Straßen.NRW unserer Redaktion am Mittwoch auf Nachfrage mitteilte, steht die Genehmigung des Vorentwurfs noch aus. Ursprünglich sollte sie schon bis zum Ende des zweiten Quartals dieses Jahres vorliegen. Das Okay des Bundesverkehrsministeriums ist für den geplanten Umbau des Kreuzes, das die Autobahnen 3 und 40 verbindet, essentiell. Erst wenn es erteilt ist, können die nächsten Schritte in die Wege geleitet werden.

Beginnen die Baumaßnahmen am Autobahnkreuz wie geplant im Jahr 2022, droht Duisburg eine verkehrstechnische Herausforderung. So würde dann unter anderem parallel die Rheinbrücke in Neuenkamp gebaut (siehe Infokasten). Außerdem steht in den kommenden Jahren die Erneuerung des Bauwerks Berliner Brücke an der A59 an. Von Straßen.NRW gibt es allerdings vorsichtige Entwarnung. „Es laufen derzeit Gespräche mit der Verkehrszentrale, wie die Baustellen koordiniert werden können“, sagt Kaminksi. Auch mit der Deutschen Bahn werde gesprochen. Größere Verkehrsprobleme sollen so weitgehend vermieden werden.