Stadtwerke-Sommerkino : RP verlost heute zum letzten Mal Freikarten fürs Sommerkino

Duisburg Die letzten drei Tage im Stadtwerke-Sommerkino

(pk) Am Sonntag endet das Stadtwerke-Sommerkino. Heute verlost die RP zum letzten Mal Karten für diese Saison. Wie schon so oft, sind die verlosten Freikarten die einzige Möglichkeit, um in eine ansonsten ausverkaufte Vorstellung zu kommen. Das gilt erst recht für dieses Mal, denn die Hauptvorstellungen am Freitag, Samstag und Sonntag sind allesamt ausverkauft; lediglich für die Mitternachtsvorstellung am Samstag waren Donnerstagabend noch rund 330 Karten im Angebot. Und das wird gespielt: