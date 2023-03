Hüft-OP für 110-Jährige Älteste Frau aus Duisburg kann wieder laufen

Außerdem schließt sich unmittelbar an die OP eine Physiotherapie an. Martha Henze konnte ein paar Tage nach der OP wieder am Gehwagen stehen und damit auch ein paar Schritte gehen. „Die ganze Station freut sich, dass es Frau Henze nach der OP so schnell wieder gut geht. Sie ist schon so etwas wie der Liebling der Station geworden. Sie hat so eine positive Einstellung, macht alles geduldig mit und verbreitet viel gute Laune. Vor allem wenn sie in ihrem Bett sitzt und über Kopfhörer Radio hört. Am liebsten dann sogar WDR2“, schmunzelt Chefarzt Kumm.