Steigende Corona-Inzidenz Duisburger Krankenhäuser führen Maskenpflicht wieder ein

So auch das Johanniter Krankenhaus in Rheinhausen. „Das Krankenhaus bittet darum, einen eigenen medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP-2-Maske mitzubringen“, heißt es in einer Mitteilung. Aufgrund der rasanten Infektionsentwicklung sei es erforderlich, wieder eine Maskenpflicht für Besucher und ambulante Patienten zu verhängen. „Wir müssen jetzt reagieren“, sagt Sprecherin Sandra Kalkmann. Demnach gelte die Maskenpflicht für das gesamte Krankenhaus. „Zur Sicherstellung der Patientenversorgung in den Wintermonaten sowie zum Schutze der Mitpatienten, ist diese Regelung notwendig“, heißt es weiter. Bereits im November hat das Johanniter-Krankenhaus Rheinhausen zum freiwilligen Maske-Tragen aufgerufen.