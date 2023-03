Nach Gläubigerversammlung Ende von Duisburger Kaufhof-Filiale ist endgültig besiegelt

Für die Duisburger Galeria-Filiale an der Düsseldorfer Straße gibt es keine Hoffnung mehr. Die Gläubigerversammlung in Essen billigte am Montag mit großer Mehrheit den Sanierungsplan für den Konzern, wie dieser mitteilte. Galeria hat damit zwar noch eine Chance, die verkündeten Schließungen sollen aber trotzdem umgesetzt werden. In Duisburg verlieren 64 Mitarbeiter ihre Jobs.