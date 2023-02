Gesundheit in Mönchengladbach Neues Chefarzt-Duo im Krankenhaus Bethesda

Beckebaum ist insbesondere spezialisiert auf die Diagnostik und Therapie des gesamten Spektrums akuter und chronischer Lebererkrankungen. Zu diesem in der Klinik neu hinzugekommenen Spezialgebiet der Hepatologie erläutert sie: „Häufig meldet sich die Leber nicht mit Beschwerden, auch wenn sie bereits stärker geschädigt ist. Aus diesem Grund werden Lebererkrankungen oft erst spät entdeckt. Eine regelmäßige Überwachung von Patienten mit chronischen Lebererkrankungen ist wichtig, um beispielsweise einen entstandenen Leberzellkrebs in einer so frühen Phase zu erkennen, dass er geheilt werden kann.“