Entlastung von mehreren hundert Euro Warum die Energiepreisbremse in Duisburg verspätet kommt

Seit dem 1. März gilt in Deutschland die Energiepreisbremse – bis zu einem gewissen Verbrauch übernimmt der Staat einen Teil der Kosten für Gas und Strom. Viele Energieversorger haben ihre Kunden allerdings noch nicht über die neuen Abschläge informiert, auch die Stadtwerke in Duisburg nicht. Am Dienstag kündigte die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV) an: Für die Kunden soll dadurch kein Nachteil entstehen.