Arbeitsmarkt : Zahl der Arbeitslosen in Duisburg sinkt – trotz Corona-Krise

Duisburg Der Arbeitsmarkt in Duisburg trotzt der Corona-Krise. Im November waren fast 500 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind die Zahlen aber weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Ein Überblick.

Trotz der anhaltenden Corona-Krise ist die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt gesunken. Wie die Arbeitsagentur Duisburg am Dienstag mitteilte, waren im November 32.384 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 479 weniger als noch im Oktober – aber rund 5500 mehr als im November 2019. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 12,5 Prozent. „Die Pandemie hat natürlich auch den Duisburger Arbeitsmarkt deutlich getroffen. Umso wichtiger ist es daher für die Betriebe, weiterhin Kurzarbeit zu nutzen und so die Beschäftigten im Unternehmen zu halten“, sagt Marcus Zimmermann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Duisburg.

Erstmals gibt es nun auch verlässliche Zahlen zur Kurzarbeit aus den ersten Monaten der Pandemie. So schickten im März 1.460 Betriebe insgesamt 8.191 und im April 2.493 Betriebe 18.687 Beschäftigte in Duisburg in Kurzarbeit. Im Mai stiegen diese Zahl weiter an, so dass sich dann 2.126 Betriebe mit 25.324 Beschäftigte in Kurzarbeit befanden. Im November haben 174 Duisburger Betriebe für 1.836 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Wie viele die Kurzarbeit dann tatsächlich in Anspruch nehmen, lässt sich erst nach sechs Monaten sagen.