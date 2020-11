Ärger nach 0:3-Niederlage : MSV-Trainer Lettieri „stocksauer“ – Fans versammeln sich vor Stadion

Gino Lettieri gestikuliert am Spielfeldrand (Archiv). Foto: imago sportfotodienst

Duisburg Die Krise des MSV Duisburg nimmt immer größere Formen an. Nach dem 0:3 gegen Dynamo Dresden ist Trainer Gino Lettieri mächtig sauer. Der Rückhalt bei den Fans bröckelt.

Die Lage beim MSV wird immer prekärer. Nach 13. Spieltagen stecken die mit großen Ambitionen in die Saison gestarteten Zebras im Tabellenkeller fest – Trainerwechsel inklusive. Angesichts der sportlichen Lage wächst der Frust beim Trainer, bei den Spielern und bei den Fans.

Das 0:3 am Sonntag gegen Dynamo Dresden war dabei eine Art Spiegelbild der Saison. In der Defensive präsentierte sich der MSV anfällig, vorne fehlten die Ideen und die Durchschlagskraft. Die Meidericher taumeln gewaltig – und drohen mehr und mehr den Rückhalt ihrer Fans zu verlieren, Wie schon nach dem 0:4-Debakel gegen den SC Verl versammelten sich erneut zahlreiche Anhänger vor der Arena, um die Mannschaft und den Trainer zur Rede zu stellen.

Bereits vor dem Spiel hatten einige Anhänger vor dem Stadion eine deutliche Ansage in Richtung Mannschaft gerichtet. „Sie haben uns aufgefordert zu kämpfen und alles zu geben“, erklärte Lettieri. Eine Forderung, der die Zebras gegen Dresden nur bedingt nachkommen konnten. Lediglich in der Anfangsphase der Partie hielt der MSV gut mit, ohne aber wirklich gefährlich zu werden.

MSV Duisburg in der Krise

MSV Duisburg in der Krise : MSV fehlt die Qualität für die Dritte Liga

Viel mehr als das eigene Spiel wurmte den MSV-Trainer allerdings das Zustandekommen der Gegentreffer. „Wir kassieren drei Gegentreffer, zwei nach Einwürfen und einen nach Eckball. Drei Standardsituationen, das kann nicht sein“, sagte Lettieri, „da bin ich stocksauer, wenn wir bei solchen Situationen schlafen.“ Für den 53-Jährigen sei es „unverständlich, wie sich eine ganze Mannschaft bei einem Einwurf ausspielen lässt.“ Dabei hatte der Deutsch-Italiener sein Team noch vor der Partie vor exakt solchen Situationen gewarnt. „Aber wenn wir es nicht schaffen, in diesen Situationen aufmerksam zu sein, dann ist es schwierig, Tore zu verhindern“, ärgerte sich Lettieri. Zustimmung erhielt er von seinem Torhüter Leo Weinkauf: „Es ist viel zu schlecht, wie wir bei Standards verteidigen und reagieren.“ Mit nun 24 Gegentreffer in 13 Partien stellen die Zebras die schwächste Defensive der Liga.

Doch das Abwehrverhalten war nach der Heimniederlage gegen Dresden nicht der einzige Kritikpunkt an der Duisburger Leistung. In den gesamten 90 Minuten erspielten sich die Zebras keine echte Torchance. Es fehlte an Ideen, Tempo, Präzision und Durchschlagskraft. Hinzu kamen zu viele unnötige Ballverluste, wie Lettieri bemängelte.