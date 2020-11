Wie man am Kaiserberg mit dem Lockdown umgeht : Zoo bleibt zu und bittet um Spenden

Duisburg Die Mitarbeiter am Kaiserberg kümmern sich weiter um die 7000 Tiere. Das Team erhält viel Zuspruch, sagt Zoodirektorin Astrid Stewin.

Der Duisburger Zoo bleibt mindestens bis zum 20 Dezember geschlossen. Das ergibt sich aus der am Montag veröffentlichen neuen Coronaschutzverordnung des Landes NRW, die den Teil-Lockdown so lange verlängert hat. Das Zoo-Team ist aber natürlich weiterhin vor Ort und kümmert sich um die fast 7000 Tiere, die am Kaiserberg leben.

Dabei erfahre die Mannschaft am Kaiserberg in diesen Tagen besonders viel Zuspruch für seine Arbeit, teilte der Zoo jetzt mit. Gute Wünsche erreichten den Zoo über E-Mails, in den Sozialen Medien und per Brief. Kinder malten Bilder zur Aufmunterung und die Beliebtheit der Tierpatenschaften sei ungebrochen. „Allen, die unseren Zoo in den vergangenen Tagen und Monaten auf vielfältige Weise unterstützt haben danke ich von Herzen. Der Rückhalt den wir erfahren, tut gut und verdeutlich einmal mehr, welchen gesellschaftlichen Stellenwert wir haben“, so Zoodirektorin Astrid Stewin.