Hochschulen unterstützen finanziell : Corona-Pandemie macht viele Studenten in NRW arbeitslos

Aachen Viele Studenten arbeiten und verdienen etwas dazu. Aber Jobs etwa in der Gastronomie fallen gerade weg wegen der Corona-Pandemie. Manche Hochschulen haben inzwischen eigene Fonds, um zu helfen. Nicht nur in Zeiten von Corona.

Die ohnehin oft knappen Kassen vieler Studenten leiden in der Corona-Pandemie noch mehr. Mehrere Hochschulen in Nordrhein-Westfalen helfen in Not geratenen Studenten aus eigenen Töpfen. Nach Angaben des Düsseldorfer Wissenschaftsministeriums haben alle sieben Kunst- und Musikhochschulen, die Mehrheit der Fachhochschulen und einige Universitäten inzwischen solche Hilfsfonds. Unterstützung für Studierende gibt auch das staatliche BAföG.