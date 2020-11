Vorweihnachtszeit in Ruhrort : Lebendiger Adventskalender startet

„Marzipankugeln“, ein Sketch nach Loriot mit Esther Krause-Paulus als „Frau Schmoller“ und Olaf Reifegerste als „Direktor Benzeimer“. Foto: Peter Jacques

Das Kreativquartier Ruhrort setzt die Aktion in diesem Jahr digital um.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Er ist das Veranstaltungs-Highlight in Ruhrort, der „Lebendige Adventskalender“, der das Stadtteilleben im Kreativquartier seit seiner Gründung im Kulturhauptstadtjahr 2010 bereichert. Mit ihm wird Solidarität und Nachhaltigkeit demonstriert und geschaffen. 2019 feierte der Hafenstadtteil seine zehnjährige Jubiläumsausgabe. Doch in diesem Jahr ist alles anders.

Anfangs noch dachten die beiden Veranstalter des Kalenders, das Kreativquartier Ruhrort und der Ruhrorter Bürgerverein, auch die elfte Ausgabe könnte trotz Corona an Türen oder vor Fenstern, auf Plätzen oder in Höfen mit und vor Publikum stattfinden. Doch je näher der Dezember rückte, umso mehr schwand die Hoffnung. Also hielt man rechtzeitig Ausschau nach einem Plan B. Dieser sah vor, die täglichen bürgerschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen stattdessen auf dem Oberdeck des Parkhauses gegenüber dem Tausendfensterhaus umzusetzen. Die Parkhausbesitzer unterstützten das Vorhaben und waren damit einverstanden. Auch ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept wurde bei der Duisburger Stadtverwaltung eingereicht und von dort genehmigt. Als aber im Oktober der zweite Shut- und Lockdown verkündet wurde, sahen die Verantwortlichen keine andere Möglichkeit, als das Vorhaben auch in dieser Form zu begraben.

Trotzdem blieb das Ruhrorter Quartier kreativ und suchte nach einer Alternative – und fand sie schließlich auch. Heiner Heseding, seit Jahren als ideenreicher und emsiger Moderator des Kreativquartiers unterwegs, entwickelte zusammen mit dem Grafikdesigner, Fotografen und Filmemacher Erik Wittbusch für dieses Jahr als Veranstaltungsformat nämlich einen „Online-Adventskalender“. Seit gestern steht die digitale Plattform, auf der der Kalender zu empfangen ist, im Netz und ist dort sowohl über die Homepage des Kreativquartiers (www.kreativquartier-ruhrort.de) als auch über dessen Facebook-Seite zu sehen.

„Es ist schade, dass wir den Adventsspaß diesmal nicht mit herzlichen Umarmungen und geteiltem Glühwein oder Punsch genießen können“, sagt Heseding dort. „Doch die Krise bietet bekanntermaßen auch eine Chance: Denn durch die Verbreitung im Internet können wir die Reichweite der Beiträge deutlich erhöhen. Davon erhoffen wir uns, dass der gute Zweck, dem der ‚Lebendige Adventskalender‘ auch in diesem Jahr dienen soll, vielleicht noch mehr Unterstützer findet, als sonst. So werden wir alle im Kalenderzeitraum gespendeten Gelder diesmal für die Unterstützung der gerade beschäftigungslosen Kulturschaffenden und Initiativen verwenden, die wegen nicht möglicher Veranstaltungen derzeit keine Einnahmen erzielen.“ Wie das geht und was zu tun ist, auch davon erzählt Heseding in seinem Ankündigungsbeitrag, dem sogenannten „Türchen Null“, das – wie alle anderen Beiträge auch – in Form einer Mediathek weiterhin zu sehen bleibt.

Heute am 1. Dezember startet also der täglich online gehende Adventskalender, der in diesem Jahr sogar bis mindestens 25. Dezember geht. In den Tagen zuvor wurden viele dort zu sehende künstlerische Beiträge, seien es Videokonzerte, Online-Lesungen oder Theater-Sketche im Digitalformat, im Ruhrorter Lokal Harmonie produziert und aufgenommen. Die in den jeweils rund fünfminütigen Videoeinspielungen zu sehenden Mitwirkenden sind überwiegend professionelle Musiker, Schauspieler oder Autoren sowie anderweitig aktive Künstler und Kulturschaffende aus Duisburg und Umgebung, aber auch darüber hinaus. Selbst Heseding ist mit dabei und sogar mit zwei Türchen vertreten, denn er hat eine persönliche Erzählung unter dem Titel „Weihnachten 1969“ geschrieben, aus der er hier zu sehen als kleine Fortsetzungsgeschichte an zwei Tagen liest.

(O.R.)