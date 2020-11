Wie die Barbarafeier bei HKM in diesem Jahr läuft : Macht hoch Tor 1!

Duisburg Auch langjährige Traditionen sind in diesem Jahr nicht umsetzbar. Diese schmerzliche Erfahrung machten jetzt auch die Hüttenwerke Krupp Mannesmann – und machten aus der Not eine Tugend.

Unter dem Motto „Macht hoch Tor 1“ wurden bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann (HKM) in den vergangenen 15 Jahren immer am zweiten Advent das Patronatsfest der Heiligen Barbara mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kranhalle gefeiert. (Hier ein Bild von RP-Fotograf Christoph Reichwein von der Babarafeier im vergangenen Jahr.) In Hinblick auf die Covid-Pandemie sei es in diesem Jahr nicht möglich, die Barbarafeier auf dem Werksgelände durchzuführen, teilte HKM jetzt mit. „Wir wollten unsere Barbarafeier aber auch nicht ersatzlos streichen. Also haben wir uns entschlossen eine digitale Andacht zu erstellen“, erklärte HKM-Geschäftsführer Gerhard Erdmann. In Zusammenarbeit mit Studio 47 entstand ein etwa 15-minütiges Video, das als virtuelle Andacht über den Youtube-Kanal des Duisburger Fernsehsenders in Netz gestellt wird.