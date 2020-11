Kooperation mit Hindernissen : Was Rot-Grün für die Stadt Duisburg bedeuten würde

Ein Bild aus der ersten Sitzung des neuen Duisburger Stadtrats. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Analyse Duisburg SPD und Grüne haben signalisiert, dass sie sich eine enge Zusammenarbeit im Rat der Stadt vorstellen können. Ob das tatsächlich einen strikten Kurswechsel in der Politik nach sich zieht – und ob die SPD dazu überhaupt bereit ist – wird sich zeigen.

Selbstbewusst und wenig zimperlich – so ist das neue Selbstverständnis der Duisburger Grünen. Gleich zu Beginn der Ratsperiode ließ die Parteispitze aufhorchen, als sie erst einmal erklärte, ihrem Parteifreund Ralf Krumpholz keine weitere Amtszeit als Dezernent mehr zu gönnen. Natürlich haben die Grünen ein Vorschlagsrecht für den Nachfolger – und sie wollen wieder ein originäres Umweltdezernat. Dass dieses Ressort durch den Bereich der Stadtplanung zurzeit mit erledigt wird, hat die Grünen von Anfang an gewurmt.

Parteichefin Jule Wenzel und die Ratsfraktionsvorsitzende Anna von Spiczak erklärten jetzt, was die Grünen gemeinsam mit der SPD umsetzen wollen: Es ginge um eine „Neuaufstellung der Umwelt- und Klimapolitik, das Voranbringen der Verkehrswende, die Schaffung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung und der Ausbau der Sozial- und Bildungsinfrastruktur“. Das klingt erst einmal gut. Aber reicht das auch? Ist das vereinbar mit den massiven Problemen des Industrie- und Logistikstandortes Duisburg?

Thomas Mahlberg (CDU) sieht eine rot-grüne Koalition skeptisch. Foto: Alexander Triesch

Daran ließen zuletzt CDU-Fraktionschef Thomas Mahlberg und FDP-Frontmann Wilhelm Bies im Gespräch mit unserer Zeitung Zweifel erkennen. Was nicht weiter verwunderlich ist. „Aus unserer Sicht bestehen zwischen den beiden Parteien jedoch bei vielen kommunalen Themen in Duisburg konträre Auffassungen – ein Parade-Beispiel wäre die Fortführung der Osttangente in Rheinhausen. Auch fehlt den potenziellen Partnern SPD und Grüne eine eigene Mehrheit im Stadtrat. Diese instabilen politischen Verhältnisse wären letztlich eine schlechte Perspektive für die Stadt“, so Mahlberg. Wilhelm Bies erklärte, eine rot-grüne Kooperation sei eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort Duisburg.

Darum macht sich auch die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Sorgen. Ohne konkret Parteien zu nennen, hatte IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger unmittelbar nach der Kommunalwahl gesagt, die Stadt habe in den vergangenen Jahren einen guten Weg eingeschlagen und eine „solide Wirtschaftspolitik“ gemacht. „Diesen Weg gilt es jetzt auch mit dem neu gewählten Rat konsequent weiter zu gehen.“

Bruno Sagurna (SPD) sucht einen verlässlichen politischen Partner. Foto: spd

Dass kann eine grüne Partei, die den Anspruch hat, eine Neuausrichtung in der Stadtpolitik einzuschlagen, natürlich nicht so stehen lassen. Das Ganze hat aber auch etwas mit den handelnden Personen zu tun. Und es ist gar kein Geheimnis, dass der eloquente grüne Landesvorsitzende Felix Banaszak – selbst ein Duisburger – sich durchaus auch für die Belange seiner Heimatstadt interessiert und demzufolge auch sicher gerne im Hintergrund die Strippen zieht. Bei Sondierungsgesprächen ist Banaszak ohnehin dabei. Das Ergebnis der Kommunalwahl sei für die Grünen „ein Auftrag, jetzt auch alles dafür zu tun, wofür wir gewählt wurden“, schrieb er auf Facebook.

Für die SPD bedeutete eine Kooperation mit den Grünen vor allem eines: Raus aus der Komfortzone! Denn mit der CDU konnten die Sozialdemokraten in Duisburg in der vorigen Ratsperiode vergleichsweise komfortabel „durchregieren“, und die Chemie zwischen den Fraktionschefs Bruno Sagurna (SPD) und Rainer Enzweiler (CDU) stimmte einfach.

Grünen-Landeschef Felix Banaszak ist bei den Gesprächen dabei. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Die Duisburger SPD – erst recht nicht ihr Wahl-Aushängeschild Sören Link – gilt in weiten Teilen nicht als sonderlich links aufgestellt. Akteure wie der Duisburger SPD-Bundestagsabgeordnete Mahmut Özdemir dürfen auch schon mal sagen, dass es sich „nur ein Bionade schlürfender Porschefahrer“ leisten könne, grün zu wählen. Özdemir ist aber flexibel genug, um Rot-Grün in der Bezirksvertretung Homberg, seiner Heimat, als großen Erfolg zu feiern.

Die nächsten Tage und Wochen dürften also spannend werden. Schon in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses trat das grüne Gespann Anna von Spiczak/Felix Lütke ausgesprochen selbstbewusst auf, als das Thema Mercatorviertel diskutiert wurde. Am Grundsatzbeschluss werde man nichts ändern wollen – aber ein bisschen grüner könnte es schon werden, so ihr Tenor. Gerade bei größeren Vorhaben – und da stehen in Duisburg in den nächsten Jahre ja noch einige an – könnte diese Haltung die ohnehin schon komplexen Vorgänge noch weiter in die Länge ziehen. Kann Duisburg sich das erlauben? Wie viel kann man Investoren zumuten?