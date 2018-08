Ankerzentren: Linke entsetzt über Forderung von OB Sören Link

Duisburg Die Linken in Duisburg kritisieren Sören Link mit scharfen Worten für seine Befürwortung von Ankerzentren, mit der der Oberbürgermeister zuletzt in einem „Zeit“-Interview auf sich aufmerksam gemacht hatte.

(RP) Die Linken in Duisburg kritisieren Sören Link mit scharfen Worten für seine Befürwortung von Ankerzentren, mit der der Oberbürgermeister zuletzt in einem „Zeit“-Interview auf sich aufmerksam gemacht hatte. Es sei schäbig, wie Sören Link in rechter Manier Menschen, die nicht hier geboren seien, zu Sündenböcken für die jahrzehntelang verfehlte Politik mache, sagt Birane Gueye, migrationspolitischer Sprecher des Linken Kreisverbandes. „Zu Recht weigern sich die meisten Bundesländer die von der CDU-SPD-Bundesregierung geforderten Ankerzentren einzuführen: Es sind Lager, in denen Menschen, ohne Straftaten begangen zu haben, gefangen gehalten werden. Die Forderung danach, wie Link sie nun erhoben hat, ist asozial und bleibt asozial“. Duisburg sei schon lange überschuldet gewesen bevor Menschen aus Südosteuropa oder Geflüchtete hier her gekommen seien. Link habe dem „Spardiktat“ damals als Landtagsabgeordneter zugestimmt, unter dem Duisburg nun leide.