Duisburg: Felix Kruppa ist der einzige Geigenbaumeister der Stadt

Felix Kruppa ist Duisburgs einziger Geigenbaumeister : Feinste Arbeit für den guten Geigen-Ton

Foto: Fabian Strauch / Funke/Fabian Strauch

Er ist ein Meister seiner Handwerkskunst. „Aber eben auch nicht mehr“, wirft der 59-Jährige ein. Sein Huckinger Atelier Im Höschegrund ist so holzig gemütlich, wie der Laie sich das in einer Geigen­bauerwerkstatt so vor­stellt.

Viel Licht, viel hölzerne Arbeitsfläche und der Duft nach Wald und Leim. Ein Kontrabass liegt zur Linken eingeklemmt zwischen mehreren Schraubzwingen und wartet geduldig auf weitere Behandlung. In Kopfhöhe hängen mindestens zehn bis 15 Korpora von Geigen oder Bratschen in unterschiedlichsten Fertigungsstadien. Die Werkbänke sind voller Werkzeuge, die ordentlich aufgereiht auf ihren Einsatz warten. Und mittendrin, sprühend vor Energie und Überzeugung: Otto Felix Kruppa, Jahrgang 59, musikalischer Autodidakt, Zupfinstrumentenfanatiker und Geigenbauer aus Interesse und Leidenschaft zu Holz, Handarbeit und Klang.

„Wieso ich Gegenbauer geworden bin? Ach, herrje! Ich hatte immer Spaß an Zupfinstrumenten, besonders an der Mandoline. Das Spielen habe ich mir mit 15 selber beigebracht.“ Dann folgte zuerst eine Lehre als Modellbauer. „Unter der Werkbank habe ich immer an meinen Mandolinen gebastelt. Wenn aber der Meister kam, musste ich mein Lieblingsstück verstecken“, erzählt er. Sogar Preise hat er mit seinen außergewöhnlichen Mandolinen gewonnen.

„Ich habe immer mit den Instrumenten experimentiert, wollte wissen, was alles möglich ist, und wie das handwerklich umsetzbar ist“, erzählt er. Modellbau ist in der Ausbildung eng mit Maschinenbau und metallischen Gussformen verbunden. Nichts für den Holzfan Kruppa. Er stellte einen Umschulungsantrag auf Geigenbauer. In der Nähe gab es einen Holländer, der diese Handwerkskunst beherrschte und Kruppa in die Lehre nahm. Mit fast 30, ohne Bezahlung; einzig Wissen gegen Arbeit. Reich wird man in dem Beruf sowieso nicht.

Foto: Fabian Strauch / Funke/Fabian Strauch

„Ich habe dann eine verkürzte Ausbildung gemacht. Wichtig war für mich der sechsmonatige Aufenthalt in Mittenwald in der Berufsschule. Dort habe ich ganz viel von einem mexikanischen Geigenbaumeister lernen können“, sagt er. Dieses halbe Jahr war prägend für Kruppa. Nicht zuletzt, weil er dort seine damalige Frau, ebenfalls eine Geigenbauerin aus traditioneller Geigenbaufamilie kennengelernt hat. Tradition und Familienzusammenhalt sind in diesem Handwerk nicht selten. Kein Geigenbauer gibt seine ureigenen Geheimnisse leichtfertig preis. Wie, und warum das Instrument so klingt, wie es klingt, ist ein Mythos aus Legende, sorgsamer Weitergabe alter Geheimnisse und – gutem Marketing, wenn man Kruppas Argumentationslinie folgen möchte.



„Alles ist auf physikalische Grundgegebenheiten zurückzuführen“, erklärt er. Schon die alten Meister aus der Schule von Amati in Cremona um 1650 konnten nur das fertigen, was physikalisch möglich ist.“ Girolamo Amati war ein Mitschüler von Antonio Stradivari, dessen Name selbst Kunstbanausen gelegentlich gehört haben sollten. Kruppa: „Ich bin absolut überzeugt davon, dass Stradivari und Co. schon damals von den chladnischen Klangfiguren, wie wir sie heute kennen, gewusst haben.“ Anders, als durch diese Sichtbarmachung von Tonschwingungen mittels winziger Körnchen, könnten die Cremoneser seiner Meinung nach die akustische Dichte und Klangfülle der Instrumente, die heute ein Vermögen wert sind, nicht gebaut haben. „Das finden sie in keinem Buch“, betont Kruppa, der sich schon seit Beginn seiner Ausbildung nie mit dem: „Das ist so, nimm es einfach hin“, zufriedengegeben hat.

„Ich habe über die Jahre hinweg meine eigene Technik entwickelt, die mir hilft, die tollen Instrumente, die ich bekomme, hochwertig und zur vollsten Zufriedenheit meiner Kundschaft aufbereiten zu können.“ Welche das genau ist, verrät auch Kruppa nicht. Nur mystisch und legendär ist sie nicht, sondern vielmehr wissenschaftlich fundiert, akribisch recherchiert und praktisch in ellenlangen Versuchsreihen erprobt. Kruppa ist überzeugt von seinen Entdeckungen. Seine Kundschaft sieht das wohl ebenso, er hat gut zu tun.