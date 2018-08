Zoo Duisburg: Peta drängt auf Ende der Delfinhaltung

Duisburg Die Tierschutzorganisation Peta hofft nach dem Abschied von Zoo-Chef Achim Winkler auf ein Umdenken beim Duisburger Zoo. Mit dem Wechsel an der Zoospitze könnte auch die Delfinhaltung im Tierpark ein Ende haben, schreiben die Tierschützer in einer Stellungnahme

(RP) Die Tierschutzorganisation Peta hofft nach dem Abschied von Zoo-Chef Achim Winkler auf ein Umdenken beim Duisburger Zoo. Mit dem Wechsel an der Zoospitze könnte auch die Delfinhaltung im Tierpark ein Ende haben, schreiben die Tierschützer in einer Stellungnahme. Die Organisation habe die neue Vorstandsvorsitzende der Zoo-AG, Astrid Stewin, nun mit der Bitte angeschrieben, die Haltung der Tiere aufzugeben und die Zuchtversuche einzustellen. „Duisburg soll nicht der letzte Zoo in Deutschland sein, der intelligente Meeressäuger in Betongefängnisse sperrt“, schreibt Peta. Jetzt sei ein guter Zeitpunkt um neue Zoogeschichte zu schreiben, sagt Tanja Breining, Meeresbiologin und Fachreferentin für Meerestiere und Fische bei Peta. „Wir hoffen, dass Astrid Stewin Herz zeigt und einen großen Schritt in eine neue Ära macht, in der der Duisburger Zoo kein Gefängnis für Delfine mehr ist“