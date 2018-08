Duisburg: Weinfest mit Schorle und Wasser

Besonders in den Abendstunden wurde das Weinfest in der Stadtmitte stark besucht. Es ging dabei durchweg gesellig zu. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg 50 Winzer boten 1600 verschiedene Weine an, dabei war die ganze Palette deutscher Weißweine von der Mosel bis zur Pfalz genauso vertreten wie Rotweine von der Ahr und aus Württemberg.

An solche Temperaturen beim Weinfest konnte sich Klaus Siepmann vom Veranstalter Duisburg Kontor nicht erinnern. „Die Leute haben sich aber darauf eingestellt und kommen verstärkt in den Abendstunden“, so der Event-Manager. Aber dann war an allen Veranstaltungstagen aber auch kein freier Platz mehr zu bekommen, zehntausende Besucher machten die „Kö“ zwischen City-Palais und Steinsche Gasse zu einer lebhaften und brummenden „Duisburger Weinstraße“. Der Bummel über Duisburgs Flaniermeile wurde zu einer Weinwanderung durch neun Weinregionen. Die Auswahl an edlen Tropfen war gewaltig. Knapp 50 Winzer boten 1600 verschiedene Weine an, dabei war die ganze Palette deutscher Weißweine von der Mosel bis zur Pfalz genauso vertreten wie Rotweine von der Ahr und aus Württemberg. Gern geordert wurde - zumeist von den weiblichen Besuchern - auch ein kühler Rosé oder ein Gläschen Winzersekt.