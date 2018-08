Duisburg: Stadranderholung für 1500 Kinder hat begonnen

Am Montag hat die Stadtranderholung begonnen. Bei der Ferienfreizeit kommen Duisburger Kinder im Alter zwischen sechs und dreizehn Jahren auf ihre Kosten. Viele Ausflüge und andere Aktionen stehen auf dem Programm.

An den 15 sogenannten Spielorten, die auf ganz Duisburg verteilt sind, wird in der zweiten Ferienhälfte den ganzen Tag gelacht, gebastelt, gespielt, gekocht und zusammen gegessen. Mit dabei sind unter anderem die Bezirkssportanlage in Wedau, der Bauspielplatz Tempoli und die Abenteuerfarm Robinson. Kinder kommen in Kontakt mit Gleichaltrigen und schließen so Freundschaften. Laut Jugendamt werden Fußballturniere, Volleyballspiele, Theaterspiel, Tanz-, Koch- und Kunstprojekte und vieles mehr veranstaltet. Außerdem gibt es während der drei Wochen Ausflüge innerhalb und außerhalb der Stadt zum Ketteler Hof, in den Duisburger Zoo, ins Maislabyrinth, in Schwimmbäder und in den Wildpark.