Nach brachialem Angriff im Münsterland : Polizei nimmt Duisburger nach Attacke auf Imbiss fest

Duisburg Knapp vier Dutzend zum Teil maskierte Täter sollen am Sonntagabend im Münsterland einen Imbiss angegriffen und zerstört haben. Sie forderten Geld von den Betreibern. Die Spuren der Täter führen auch nach Duisburg.

(cka) In Reken im Münsterland ist es am Sonntagabend zu einem Angriff auf einen Imbiss gekommen, an dem nach Erkenntnissen der Polizei mindestens zwei Duisburger beteiligt gewesen sein sollen. Wie das Präsidium in Münster mitteilte, sollen knapp vier Dutzend zum Teil maskierte Täter die Imbissbetreiber zur Zahlung von Geld aufgefordert haben – und das mit roher Gewalt: Sie beschädigten nach Polizeiangaben das Inventar des Imbisses sowie das Gebäude mit Schlagwerkzeugen und ausgehobenen Gullydeckeln. Außerdem feuerten sie Schüsse aus Schreckschusspistolen ab.