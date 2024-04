Kriminalitätsstatistik der Polizei In Duisburg steigt die Zahl der Diebstähle und Überfälle

Über 43 Prozent der Tatverdächtigen in allen Bereichen sind nichtdeutscher Herkunft. Gemessen am Bevölkerungsanteil sei die Quote „überproportional hoch“, so Dierselhuis. Die Polizei Duisburg sieht hier Analyse- und Handlungsbedarf. „Wir sind es gerade den gut integrierten Migranten in unserer Stadt schuldig, die Gruppe derer klar zu benennen, die unseren Rechtsstaat nicht akzeptieren“, so der Polizeipräsident weiter. Hauptsächlich seien Nichtdeutsche in Diebstahl- oder Vermögens- und Fälschungsdelikte involviert. Trotzdem bleibt Vorsicht geboten: Nicht nur in Duisburg lebende Menschen werden in die Auswertung einbezogen. Zudem wurden Menschen ohne Deutsche Staatsbürgerschaft häufiger Opfer von Straftaten als Deutsche.