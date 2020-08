Sechs-Seen-Platte in Duisburg : Polizeieinsatz am Masurensee - Verstöße gegen Coronaregeln

Duisburg Am frühen Samstagabend ist es am bislang heißesten Tag des Jahres in NRW zu einem massiven Einsatz von Polizei und Ordnungsamt am Masurensee in Duisburg gekommen. Dabei wurden eine Vielzahl an Geldbußen fällig.

Rund 2000 Menschen hielten sich vor Ort am See und den Liegeflächen auf. Wie unser Reporter berichtet, hielten sich nur wenige an die Abstands- und Corona-Hygieneregeln. Gegen 17.45 Uhr traf die Polizei mit rund zehn Beamten ein. Dazu stießen rund 20 Kräfte vom Ordnungsamt.

Gemeinsam sprachen sie für das gesamte Gebiet gegen 18.15 Uhr ein Verbot von offenem Feuer aus. Grund dafür war unter anderem die Hitze und die damit verbundene Waldbrandgefahr. Davon betroffen waren dann alle Grillgeräte und Shishapfeifen.

Die Ordnungsamtmitarbeiter verhängten in der Folge Geldbußen in Höhe von 40 (unerlaubtes Grillen) bis 250 Euro (Verstöße gegen die Corona-Hygieneregeln).

Gegen 18.30 Uhr wurde zudem die Zufahrt über die Masurenallee gesperrt.

