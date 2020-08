1000 neue Wohnungen – aber bezahlbar : Stadt soll Gebag weiter stützen

Duisburg Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gebag wird keine neuen Hauptsitz an der Steinschen Gasse bauen. Die Verluste aus dem Küppersmühlen-Desaster sind (fast) kompensiert. Die Stadt stärkt weiter das Eigenkapital der Gebag.

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach wird am 25. August nach Duisburg kommen, um beim symbolischen Spatenstich für 6-Seen-Wedau dabei zu sein. Schließlich handelt es sich dabei um eines der größten Wohnbauprojekte in ganz NRW. Rund 3000 neue Wohneinheiten sollen hier entstehen, etwa 10.000 Menschen könnten später in einem ganz neuen Stadtviertel auf dem ehemaligen Bahngelände in Wedau leben. Dahinter steht die 100-prozentige Gebag-Tochtergesellschaft Gebag-Flächenentwicklung (FE), die die Planungen betreibt. Das zeigt schon die gewaltige Entwicklung, die die Gebag in den vergangenen Jahren genommen hat. Die rund 30 Millionen Euro, mit denen die Gebag wegen des zunächst gescheiterten Erweiterungsbau des Museums Küppersmühle belastet war, seien inzwischen beglichen, erläuterte Gebag-Chef Bernd Wortmeyer am Montag bei der Bilanz-Pressekonferenz der Stadttochter.