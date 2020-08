Mit neuem Programm : Der Literaturverein Duisburg meldet sich zurück

Duisburg Monatelang gab es in Duisburg wegen Corona keine Lesungen. Nach der Zwangspause startet nun ein neues, attraktives Programm. Alle Details im Überblick.

Am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer der Nazis, gab es die letzte große Lesung in der Zentralbibliothek. Auf dem Programm stand damals Camus „Die Pest“, was im Rückblick prophetisch anmutet. Wegen der Corona-Pandemie wurden kurz darauf alle Literaturveranstaltungen, die für die Akzente geplant waren, abgesagt. Jetzt meldet sich der Verein für Literatur Duisburg aus der Zwangspause zurück. Am Freitag stellten Bibliotheksdirektor Jan-Pieter Barbian als Geschäftsführer und Volksbankchef Thomas Diederichs als Vorsitzender des Vereins das Programm für die neue Saison vor. Das liest sich ungemein verheißungsvoll.

Den Anfang macht am Dienstag, 22. September, John von Düffel, ein stets gern gesehener Gast des Duisburger Literaturvereins. In seinem neuen Roman „Der brennende See“ beschäftigt sich von Düffel mit dem Klimawandel, dessen Auswirkungen sich ja gerade während der Hitzetage zeigen. In dem Roman ist ein rekordverdächtig trocken-heißer April der Anknüpfungspunkt für eine zutiefst menschliche Geschichte. Jan-Pieter Barbian berichtete, dass er den Roman, der ihn gefesselt habe, tatsächlich im April gelesen habe.

Info Karten möglichst vorab bestellen Hygieneregeln Die Besucheranzahl wird im Saal der Zentralbibliothek auf 80 begrenzt. Masken sind Pflicht, außer am Platz. Eintritt Die Karten sollten über „eventim“ im Internet vorbestellt werden. Infos unter www.stadtbibliothek-duisburg.de. Mitglieder des Vereins für Literatur Duisburg haben freien Eintritt, müssen aber ihre Karten reservieren lassen.

Lütfiye Güzel, 1972 in Duisburg geboren und nun zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin pendelnd, wird am 5. Oktober aus ihrem im März erschienenen Band „Nahezu nichts gelingt!“ Gedichte und Kurzprosa lesen. Die Schriftstellerin Lütfiye Güzel wurde vor drei Jahren mit dem Literaturpreis Ruhr ausgezeichnet.

Volker Hage, 1949 in Hamburg geboren, war einer der bekanntesten Literaturkritiker Deutschlands. Erst im Alter von 56 Jahren begann er, Romane zu schreiben. Und das mit Erfolg. Am 21. Oktober stellt er seinen biografischen Roman „Des Lebens fünfter Akt“ vor, bei dem es um die letzten Lebensjahre von Arthur Schnitzler (1862 bis 1931) geht.

Dogan Akhanli, 1957 in der Türkei geboren und 1991 nach Deutschland geflüchtet, bekam 2017 ungewollte Schlagzeilen: Er wurde auf Betreiben von Erdogan in Spanien festgenommen. Die deutsche Regierung setzte sich für Akhanli ein, der tatsächlich freikam. Am 26. Oktober stellt Akhanli seinen Roman „Madonnas letzter Traum“ vor, bei dem es um das Schicksal jüdischer Emigranten geht, die vor den Nazis fliehen wollten.

Am 10. November holt Frank Goosen seine für die „Glücks-Akzente“ geplante Lesung aus seinem autobiografischen Roman „Acht Tage die Woche – die Beatles und ich“ nach. Die Lesung wird wohl schnell ausverkauft sein.

Das dürfte auch am 20. November der Fall sein, denn mit dem bekannten Rezitator Christian Brückner ist ein Meister seines Fachs wieder Gast im Verein für Literatur. Brückner wird Gedichte Paul Celans vortragen (1920 bis 1970), dessen 100. Geburtstag in diesem Jahr ansteht. Celan hat übrigens 1952 ein Gedicht mit dem Titel „Corona“ geschrieben, das allerdings nichts mit dem Virus zu tun hat. In den vergangenen Monaten wurde er immer wieder zitiert.

Suzanne von Borsodys Abend über die mexikanische Malerin Frida Kahlo war ein Riesenerfolg. Am 11. Dezember wird die renommierte Schauspielerin heiter Weihnachtliches lesen, nämlich Elke Heidenreichs Geschichte „Erika oder Der verborgene Sinn des Lebens“. Der Abend wird musikalisch begleitet vom Trio del Arte.

Hilmar Klute ist als „Streiflicht“-Redakteur der „Süddeutschen Zeitung“ ebenso bekannt wie als Autor einer Ringelnatz-Biografie und des Romans „Was dann nachher so schön fliegt“. Am 25. Januar stellt er im Literaturverein seinen neuen Roman „Oberkampf“ vor, der vor dem Hintergrund des Anschlags auf das französische Satire-Magazin „Charlie Hebdo“ eine „Geschichte voller Sehnsucht und Melancholie, Komik und Schrecken“ erzählt.