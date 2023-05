Sportangebote im Freien Wo man in Düsseldorf umsonst und draußen trainieren kann

Lauftreffs Schuhe an und los geht’s – die wohl einfachste Art, an der frischen Luft Sport zu machen, ist Joggen. In Düsseldorf gibt es dafür genügend Parks und einige offene Laufgruppen, denen sich Anfänger und Fortgeschrittene anschließen können. Der Laufladen Bunert etwa bietet jeden Mittwochabend einen Lauftreff. Treffpunkt ab 18.30 Uhr vor dem Laden an der Roßstraße 69 in Derendorf, um 19 Uhr starten die Teilnehmer in verschiedenen Tempogruppen eine Runde durch die Stadt – meist am Rhein entlang. Nach etwa einer Stunde endet das Treffen wieder am Laden. Der Lauftreff ist kostenfrei und es bedarf keiner Anmeldung.