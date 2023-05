Neubau der Grundschulen an der Schillstraße in Düsseldorf-Hassels „Von Schadstoffen geht keine Gefahr aus“

Die Stadt sorgt auf Anfrage unserer Redaktion für Klarheit bei besorgten Eltern: Die Verwaltung habe im Rahmen einer Um- und Neubauplanung die Räume einer fachgutachterlichen Untersuchung unterzogen, um den Handlungsbedarf und den Sanierungsumfang zu bewerten. Dabei wurde festgestellt, dass in den verschiedenen Schulgebäuden schadstoffhaltige, bauchemische Produkte verbaut worden seien, die weitestgehend gekapselt, überdeckt oder in festgebundenem Zustand vorlägen, so dass von ihnen im schulischen Regelbetrieb keine Gefahr ausgehe. Diese Information hat auch Beate Grunewald-Woitschek, Leiter der KGS, erhalten: „Wenn wir die Wände nicht selber aufbohren oder aufstemmen, ist alles in Ordnung.“ Und beides würde ja nicht passieren, so Grunewald.