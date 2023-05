Unfertige Straßen in Düsseldorf Nach Insolvenz: Bürger sollen Straßenbau zahlen

Eine Vorlage der Verwaltung für die anstehende Sitzung der Bezirksvertretung 6 am Mittwoch, 10. Mai, löst erhebliche Unruhe bei Bewohnern des Wohnquartiers Gartenstadt Reitzenstein aus. Darin kündigt die Stadt an, dass endlich die noch fehlenden Gehwege und Straßen im vorderen Bereich des Quartiers hergestellt werden sollen. Allerdings sollen die Anlieger an den Kosten in Höhe von gut einer Million Euro beteiligt werden.