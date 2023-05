Seit drei Jahrzehnten bei den Sana-Kliniken in Benrath Herzensjob OP-Schwester

Beide langjährigen OP-Schwestern blicken aber nicht nur positiv auf die zurückliegenden Jahre. Vieles habe sich geändert, sagen sie, nicht alles zum Positiven. Sie wünschen sich mehr Wertschätzung und auch mehr Miteinander. Ein Generationenwechsel stehe an, der Nachwuchs fehle. Was sie an ihrem Job mögen? Eigenständig arbeiten und mit viel Empathie für Patienten da sein. „Wir können uns aufeinander verlassen.“ OP-Fachkrankenschwester Roswitha Gerlich bilanziert ihr Berufsleben wenige Monate vor ihrem Ruhestand so: „Ich habe meinen Beruf gewählt, um Menschen zu helfen. Alles richtig gemacht.“ Um Personal in der Pflege zu finden, haben die Sana-Kliniken bereits mehrere Aktionen gestartet. Unter anderem wurde mit den Fotos aktueller Beschäftigter geworben.