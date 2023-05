Kultur in Düsseldorf Maroder Anbau von Kulturbahnhof Eller wird durch Container ersetzt

Der Verkauf des Kulturbahnhofes an einen Investor, der dem Kulturprojekt in Eller dann womöglich ein Ende setzen würde, scheint damit endgültig vom Tisch. Das hatte so Schwarz-Grün auch ganz klar in der Kooperationsvereinbarung festgelegt: Der Kulturbahnhof soll unter Regie der Stadt und Einbeziehung des Fördervereins denkmalgerecht saniert werden. Jetzt dürfte auch der letzte Funken Zweifel daran beseitigt sein, dass die Stadt das Gebäude gewinnbringend abstößt.