Schulbau in Düsseldorf An der Vennhauser Allee wird ein neues Schulzentrum gebaut

Darauf hofft auch Veranika Loose, Leiterin der Hauptschule an der Bernburger Straße. „Es hat lange gedauert, aber nun freuen wir uns auf den Neubau in dieser Umgebung, in der wir neben dem Wissen künftig auch Erlebnisse besser vermitteln können“, sagt die Pädagogin. Ein gutes Jahr bleiben ihr und den Schülern noch an der Bernburger Straße. „Natürlich macht uns der Abschied ein wenig traurig, schließlich sind wir mit dem bisherigen Gebäude seit rund 75 Jahren verbunden“, meint Loose. Doch am Ende überwögen die Chancen, die sich durch die Nähe der Förderschule und des Zentrums für Berufsorientierung ergäben. Allerdings hat der Neubeginn auch Auswirkungen auf die Zügigkeiten. „Eine zusätzliche dritte Klasse im siebten Jahrgang für all jene Kinder, die nach der Erprobungsstufe zu uns wollen, werden wir zwischenzeitlich nicht anbieten können“, sagt die Rektorin.