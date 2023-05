Interview Kulturvereine in Düsseldorf Geburtstagspicknick für Angermunder

Küppers Wir wollen eine App für den Kulturkreis entwickeln, die in einem weiteren Schritt auch die übrigen Angermunder Vereine, Institutionen und Einrichtungen einbinden kann. In diesem Kontext ist die aktuelle Aufbereitung des Archivs zu sehen, das allen Bürgerinnen und Bürgern sowie Vereinen eine hochinteressante Historie zur Heimatgeschichte aufzeigen wird. Zudem wollen wir kulturell interessante Reiseziele und Konzerte ins Programm aufnehmen, die in der Kirche oder dem Kloster stattfinden sollen. Damit können wir Bürgerinnen und Bürger mit musikalischen Ambitionen einbinden. Mit unseren Kunstausstellungen im Bürgerhaus und unseren Jazz-Matineen vor Schloss Heltorf sind wir mit diesen Formaten auf dieser so wichtigen Öffentlichkeits-Plattform schon aktiv.