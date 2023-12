Kommen und Gehen Fitness und Wellness neu in Unterbilk

Dass Matthias Schmitz gern sportlich aktiv ist und Krafttraining zu seinem regelmäßigen Programm gehört, sieht man ihm an. „Ich liebe Sport und trainiere fünfmal in der Woche, zudem laufe ich und bin viel mit dem Fahrrad unterwegs“, sagt er. Ein guter Grund für den 50-Jährigen, der Architektur studiert hat und im Investmentbereich tätig ist, 2020 in Hamburg sein erstes Fitnessstudio zu eröffnen, das nun eine Filiale in Düsseldorf bekommt.