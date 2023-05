Veganes Essen in Düsseldorf Weitere Details zum Burger-Laden Hulala stehen fest

Swing Kitchen heißt ein Gastronomie-Konzept aus Österreich, das ebenfalls bald in der Altstadt öffnet. Chef Karl Schillinger setzt auf vegane Burger. Der genaue Eröffnungstermin steht ebenfalls noch nicht fest. Die vegane Szene in Düsseldorf wächst zunehmend. Den Grundstein dafür legte vor fast 17 Jahren Peter Zodrow mit seinem ersten „Sattgrün“-Lokal am Graf-Adolf-Platz. Duong Nguyen hat mittlerweile zwei „Sen Vegan Cuisine“ (Bilk und Pempelfort). In Friedrichstadt gibt es Urban Gorillas von Reza Zadeh. „To1980 vegan“ heißt ein Restaurant in „Little Tokyo“ in Stadtmitte. Marny Bergerhoff betreibt in Oberbilk ihr „Marny’s Grünzeug“. „Veganland Cigköfte“ mit veganer türkischer Küche gibt es in Pempelfort.